Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 241 can kaybı ve 111 bin 096 yeni vaka /08 Şubat 2022 20:28

Türkiye'de 241 can kaybı ve 111 bin 096 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Covid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA YENİDEN 110 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlığın açıkladığı 7 Şubat Pazartesi gününe ait verilere göre, 96 bin 514 vaka tespit edilmiş, 236 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vaka sayısı yeniden artarak 110 binin üzerine çıktı. Yine can kaybı da arttı ve 241 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 8 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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