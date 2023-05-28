Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Sandık görevlilerini yalnız bırakmayın /28 Mayıs 2023 08:45

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Sandık görevlilerini yalnız bırakmayın

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere seslenerek sandık görevlilerini yalnız bırakılmaması için çağrı yaptı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, videoda kendisine uygulanan ambargoya dikkat çekerek sandık başında görev alan müşahitlere seslendi. 

"Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!" mesajıyla video paylaşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sevgili halkım size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Devletin bütün imkanların hukuksuzca kullandılar. Sizden bir ricam var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayalım. Çünkü onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü yine omuz omuza olalım. Anayasal hakkımızı kullanalım. Ardından oy kullandığımız sandığın başında olalım. Oy sayımını izleyelim. Sadece bir adım kaldı. Senin oyun onun boyunu aşacak. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin."
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