Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyım atanmasına tepki /22 Ekim 2019 14:09

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyım atanmasına tepki

'Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş Belediye Başkanları görevden alınıp kayyım atandı. Onları vatandaş seçti, neden açığa alıyorsunuz? Demokrasiye aykırı bu.'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuşuyor.

“Nerede bir dert varsa, nerede bir sorun varsa emin olun ya ben ya arkadaşlarım mutlaka yanınızdayız. Bir CHP'li her zaman yanınızdadır. Bizim derdimiz sizin derdinizdir” diyen CHP Genel Başkanının açıklamasından satırbaşları şöyle:

“Geçen haftada parlamentoda adalet reformu adı altında gelen yasa görüşüldü ve kabul edildi.

Devletin dini adalettir. Adalet üzerine bir dünya düzeni kurulur.

Adalet reformu geliyor ama hala şafak baskını yapılıyor, evleri basıp gözaltına alıyorsunuz. Bunun adı işkencedir. Babalar çocuklarının önünde kelepçeyle gözaltına alınıyor.

-Paran varsa kimse sana dokunmaz, hiçbir şey olmaz. Parana göre adalet dağıtılıyor. Bu en büyük adaletsizlik. Hangi reformdan bahsediyorsunuz?

KAYYIM ATANAN BELEDİYELER

Belediye başkanlarının yerine kayyım atıyorsanız neden seçim yaptınız. Vatandaş bunları seçti. Neden açığa alıyorsunuz? Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş Belediye Başkanları görevden alınıp kayyım atandı. Demokrasiye aykırı bu."
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