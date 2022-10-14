Kılıçdaroğlu'ndan 'PayPal' vaadi

ABD gezisine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile bir araya geldiğini duyurdu.





Türkiye'de bir süredir yasaklı olan uluslararası ödeme sistemi PayPal konusuna da değinen CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu bu yasağı iktidara gelmesi halinde kaldıracağını vadetti.







Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye’de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye’nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu.



Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.



Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye’deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu.



