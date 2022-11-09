Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya 'ederine göre' dava: 5 kuruşluk tazminat istedi /09 Kasım 2022 15:14

Soylu'ya 'ederine göre' dava: 5 kuruşluk tazminat istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında 8 Kasım’da yaptığı paylaşımda “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, avukatı aracılığıyla 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

ANKA'nın aktardığına göre; dava dilekçesinde, “Her ne kadar dava konusu hakaret ve iftira kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Süleyman Soylu'nun kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin, ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı. Benim için Süleyman Soylu'nun değeri 5 paradır. O nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem ‘para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir" denildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu, ‘Onursuz’ hakaretinin hesabını verecek. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk” dedi.
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