Kılıçlı yeminin ardından istifa ettiği iddia edilmişti: Binbaşıyla ilgili gerçeği CHP'li isim açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli amiral Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bağcıoğlu, "Bölük Komutanı binbaşımızın özel nedenlerle çok önceden bu kararı aldığı ve hatta Harbiyelilerle törenden birkaç gün önce vedalaştığı bilinmesine rağmen, istifanın mezuniyet andı ile ilişkilendirilerek algı yapılmasına neden izin verilmektedir?" dedi.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyetinde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek kılıçlı yemin eden teğmenleri hedef almasının ardından teğmenler hakkında inceleme inceleme başlatıldı. Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. olayın ardından TSK’dan istifa ettiği ileri sürüldü.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bağcıoğlu binbaşının yemin tartışmalarından önce istifa ettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:-Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde yapılan Mezuniyet Andı’na ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından; bahse konu ant ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye (MY 56-5 (B) Harp Akademileri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’na Bağlı Her Seviyede Yapılacak Diploma ve Sancak Devir – Teslim İle Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi) eklenmiş ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlanmıştır. 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak “Mezuniyet Andı” şimdiki halini almıştır." açıklaması yapılmıştır.-Her ne kadar Yönerge’ye 1999 yılında dahil edilse de, Mezuniyet Andı uygulamasının 1994/1995 yıllarından itibaren yapıldığı bilinmektedir.-29 Mart 2023’te Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nde yapılan “Milli Savunma Üniversitesi Rektörü “ onaylı değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andı RESMİ programdan çıkarılmış, ancak yasaklandığı veya okunmaması gerektiğine dair bir ifade hiçbir yönergede tespit edilmemiştir.-Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmek için aşağıdaki soruların cevaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.1- 1994/1995 yılından itibaren 2016 ve 2017 yılları hariç, her yıl yapılan Mezuniyet Andı hangi gerekçelerle 2023 yılında resmi programdan çıkarılmıştır?2- Yönergeler veya münferit emirlerde Mezuniyet Andının yasaklandığına ilişkin bir hüküm var mıdır? Bu konuda bir direktif verilmiş midir?3- Eğer böyle bir yazılı veya sözlü direktif yok ise, resmi mezuniyet töreninin tamamlanmasını ve sayın Cumhurbaşkanı ile devlet protokolünün tören alanından ayrılmasını müteakip tören dışı bir faaliyet olarak yapılan ve metni 2023 yılına kadar Yönerge’de yer alan Mezuniyet Andı neden bir suç fiili gibi incelenmektedir?4- Törenden sonra istifa ettiği bildirilen Bölük Komutanı binbaşımızın özel nedenlerle çok önceden bu kararı aldığı ve hatta Harbiyeliler’le törenden birkaç gün önce vedalaştığı bilinmesine rağmen, istifanın mezuniyet andı ile ilişkilendirilerek algı yapılmasına neden izin verilmektedir?"