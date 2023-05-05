Kilit isim Ali Yeşildağ’dan skandal itiraf:

Sedat Peker ya da Muhammed Yakut videolarından farklı olarak Ali Yeşildağ doğrudan Tayyip Erdoğan’ın içinde olduğu vurgunlar, çökmeler ve suçlarla ilgili bizzat kendisinin de dahil olduğu olayları anlatıyor.Serinin ilk videosunda Ali Yeşildağ, Tayyip Erdoğan’ın tek seferde 1 milyar dolar vurgun yaptığı Antalya Havalimanı İşletmesi ihalesini anlatıyor.Çelebi Holding’e nasıl kumpas kuruldu? 5 Milyar dolar teklif vermeye hazır Çelebi Holding’e Erdoğan has adamı Mücahid Arslan ve Ali Yeşildağ’la birlikte nasıl kumpas kurdu? Devlet 5 milyar dolar gelirden olurken, ihale 3 Milyar Dolara Erdoğan’in milyarder yaptığı İbrahim Çeçen’e nasıl verildi? Aradaki farktan 1 milyar doları Erdoğan nasıl cebine indirdi? Halk 2 milyar doları nasıl kaybetti?







Birinci ağızdan şahitleriyle kanınızı donduracak vurgun tüm kumpas detaylarıyla Ali Yeşildağ’ın kendi ağzından anlatılıyor.



Ali Yeşildağ, Erdoğan’ın kasası olarak bilinen Hasan Yeşildağ’ın kardeşi. Hasan Yeşildağ, Erdoğan cezaevine girdiğinde küçük bir suç işleyerek cezaevine girip Erdoğan’ın korumalığını yapan isim. Hasan Yeşildağ ayrıca gazeteci Abdi İpekçi suikastini Mehmet Ali Ağca ile birlikte yapan kişiydi. Sedat Peker de Hasan Yeşildağ’ın bir dizi suçunu ifşa etmiş ve “Deyyus-u Ekber” diyerek Yeşildağ’ın Erdoğan için ne kadar önemli bir kişi olduğunu anlatmıştı.