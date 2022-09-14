'Kim Milyoner Olmak İster'in 'sırrı' böyle ifşa oldu

"GİDİP ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRMEM GEREK"





Pek çok ülkede yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de ITV adlı kanalında yayınlanan versiyonunda, geçen hafta Maria King adlı bir yarışmacı yer aldı.Maria King, 4 bin sterlinlik soruyu duymayı beklerken, programın sonu yüksek bir korna sesiyle duyuruldu.Sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.Heyecanla "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diye cevap veren Maria yaptığı hatayı fark ederek "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" diye ekledi.Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.