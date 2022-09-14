Samanyolu Haber /Medya / 'Kim Milyoner Olmak İster'in 'sırrı' böyle ifşa oldu /14 Eylül 2022 19:01

'Kim Milyoner Olmak İster'in 'sırrı' böyle ifşa oldu

'Kim Milyoner Olmak İster' programının İngiltere versiyonunda bir yarışması söylememesi gereken bir cümleyi ağzından kaçırdı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Pek çok ülkede yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de ITV adlı kanalında yayınlanan versiyonunda, geçen hafta Maria King adlı bir yarışmacı yer aldı.

Maria King, 4 bin sterlinlik soruyu duymayı beklerken, programın sonu yüksek bir korna sesiyle duyuruldu.

"GİDİP ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRMEM GEREK"

Sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.

Heyecanla "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diye cevap veren Maria yaptığı hatayı fark ederek "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" diye ekledi.

Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.
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