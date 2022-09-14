Samanyolu Haber /Gündem / "Bu, gerçekten en büyük madalyamız olur" /14 Eylül 2022 19:13

"Bu, gerçekten en büyük madalyamız olur"

İstanbul için olası bir deprem öncesinde yapılması gereken güçlendirme çalışmalarına dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme karşı kentsel dönüşüm mücadelesinin topyekun seferberlik gerektirdiğini vurgulayarak AKP yönetimine de çağrıda bulundu. İmamoğlu, Yapabiliriz. Ve yapmalıyız. Bu, gerçekten en büyük madalyamız olur” dedi.

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Cumhuriyet'te yer alanhabere göre İBB iştiraki KİPTAŞ, kurum tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ni, Kadıköy Kozyatağı’ndaki Özden Apartmanı’nda başlattı. Yeni Özden Apartmanı’nın temeline oluşturacak ilk harcı döken butona, binanın en küçük sakinlerinden 4 yaşındaki İdil Öztürk ile birlikte basan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Genel Müdürümüze ve diğer genel müdürlerimize söyledim; ‘100 tane, 200 tane, 300 tane şantiye istiyorum’ dedim İstanbul'un sokaklarında, mahallelerinde. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir sene içinde buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Ve yapmalıyız. Bu, gerçekten en büyük madalyamız olur” dedi.

Depreme karşı kentsel dönüşüm mücadelesinin topyekun seferberlik gerektirdiğini vurgulayan İmamoğlu, bu kapsamda ‘Deprem Koordinasyon Kurulu’ kurulması yönündeki çağrısını tekrarladı. AFAD benzeri bir yapının bu konuda da oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu işin siyaseti yok. Bu işin A, B, C partisine ait ilçe belediye başkanı diye bir kavram yok. Biz, hepsiyle en güçlü kol kola girmeye hazırız. Düşünsenize; bazı sivil toplum kuruluşları orada, meslek odaları orada, ilçe belediye temsilcileri orada, Büyükşehir Belediyesi orada, Valilik orada, Şehircilik Bakanlığı orada… Hep beraber düşünüyoruz, hep beraber hareket ediyoruz… Yetmedi; müteahhitler orada. Yetmedi; inşaat, malzeme üreten sektörün temsilcileri orada. Yetmedi; bankalar orada. Yetmedi; sigorta kuruluşları orada. Beraber ayağa kalkmanın ve bu işi bütüncül çözmenin gerçekten anahtarının orada olduğunu düşünüyorum. ‘Efendim şu konu var, şu mevzuat var.’ Onlarca mevzuat, onlarca yönetmelik üzerinden bu meseleyi hızlandırmış bir biçimde çözemeyiz” ifadelerini kullandı.
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