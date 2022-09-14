Belediye üyelerini salondan çıkartıp çiftçileri içeri aldı

Ankara'da düzenlenen ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’ programını tanıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın söz konusu toplantıda verdiği belirtilen talimat takdir toplayacak türden oldu.





Toplantının öznesi olan çiftçilerin salon dışında kaldığını öğrenen Yavaş'ın talimat vererek belediye temsilcilerinin salon dışına çıkmasını ve çiftçilerin toplatıyı takip etmek üzere içeri gelmesini istediği ifade edildi.





DESTEKLER AÇIKLANDI







Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilere verdiği ve bundan sonra vereceği destekleri, bugün bir otelde düzenlediği ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda açıkladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT





Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.Toplantıda konuşan Yavaş, “Seçimlerden önceki her konuşmamda, bu kentte artık Hans’ın, Corc’un zengin edilmeyeceğini, ithal ürün alınmayacağını, onlar yerine Ankaralı üreticiyi zengin edeceğimizi sıkça belirtmiştik” dedi.Toplantının ana teması olan çiftçiler, oturacak yer kalmayınca salona giremediler. Yoğunluğun bildirildiği ABB Başkanı Mansur Yavaş, programı sunan spikere talimat vererek, belediye bürokratlarının ve belediye meclis üyelerinin salonun dışına çıkmalarını istedi. Anonsun ardından çiftçiler salona girdi.