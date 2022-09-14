Samanyolu Haber /Medya / RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen 3 ceza açıklandı /14 Eylül 2022 19:41

RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen 3 ceza açıklandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Halk TV'ye verilen üç ceza maddesini paylaştı.

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Taşçı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

1- RTÜK, Diyarbakır Adliyesinde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TVye “terörün amaçlarına hizmet edecek” nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez program durdurma,% 5 de para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla

2- Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle %3 para cezası verildi. RTÜK, bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi

3- Halk TV’ye 3.ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle % 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye!


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