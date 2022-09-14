İstanbul Emniyeti'nden 'Sedat Peker' açıklaması

Sedat Peker'in evine yönelik olarak yapıldığı belirtilen silahlı saldırı sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.







Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:







Bugün sabah saatlerinde Beykoz ilçesinde meydana gelen "Silahlı Yaralama" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerice yapılan çalışmalarda;



Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö,Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır.



Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.









