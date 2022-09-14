Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu'ndan 'Fatih Terim' açıklaması /14 Eylül 2022 20:52

Emre Belözoğlu'ndan 'Fatih Terim' açıklaması

Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile oynayacağı maç öncesi konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, Fiorentina'nın eski çalıştırıcılarından Fatih Terim'in de maçı takip etmeye geleceğini açıkladı.

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa arenasında başarılı sonuçlar alan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu,  UEFA Konferans Ligi'ndeki Fiorentina maçı öncesi bir dizi açıklamada bulundu.

Fiorentina'nın eski teknik direktörleri arasında olan ve Belözoğlu'nun da hocalığını yapmış bulunan Fatih Terim konusuna da değinen genç teknik adam, Fatih Terim'in de maçı takip etmeye geleceğini açıkladı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

Belözoğlu, "Gruba iyi başladık. Ama Fiorentina'nın da değerini biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Önceki fikstürlerde çok fazla maç kazanamadılar ama hala onları grupta favori olarak görüyorum. Ama bu maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

42 yaşındaki teknik adam, Fatih Terim için gelen soruya ise, "Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini" diye karşılık verdi.

Genç hoca, Fatih Terim'in karşılaşmayı izleyip izlemeyeceği yönünde gelen soruya, "Bildiğim kadarıyla Fatih Terim, bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da (Perşembe) çok güzel kendisi için bir belgesel var. Fatih Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.
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