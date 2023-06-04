Samanyolu Haber /Gündem / Kimsenin yayınlamaya cesaret edemediği o belgeseli Elon Musk Twitter'dan yayınladı /04 Haziran 2023 12:27

Kimsenin yayınlamaya cesaret edemediği o belgeseli Elon Musk Twitter'dan yayınladı

Gençlere sosyal medya, film ve dizilerde git gide daha çok pompalanan cinsiyet değiştirmenin, ve cinsiyetsizlik kavramının arkasında dönen inanılmaz lobiyi ve parayı ortaya çıkaran yazar Matt Walsh, sadece bir soruyla karşısındakileri cevapsız bıraktığı belgesel olan "Kadın Nedir?"i, bir süreliğine bedava olarak Twitter'da yayınlandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM
Hazırlanan belgeselde Matt Walsh'in sorduğu soru:

-Kadın nedir?

Filmdeki soru çok basit" "Kadın nedir?". ABD'de bu sorunun cevabını, kadınlar günü yürüyüşündeki kadınlar bile veremiyor. Kadın kavramı, medya desteğiyle birlikte resmen yok edilmiş.

Ergenliğe girmemiş çocuklara uzun vadede etkileri bilinmeyen hormonları, asıl olarak cinsel suç işleyenler için geliştirilmiş hadim etme ilaçları verdiklerini filmdeki doktorlar, "çok güvenilir yöntemler bunlar" diye hiçbir sorun yokmuş gibi anlatıyor.
Filmde bu şekilde cinsiyeti değiştirilmiş ve şu anda buna çok üzülen, bir çok hastalıkla boğuşan birisinin ve yapılan ilaç tedavileri sonucunda bir çok hastalıkla boğuşan başka bir kişinin de röportajı bulunmakta.

"SADECE TWİTTER'DA"
İçeriği üreten Matt Walsh'in politik duruşu sebebiyle büyük medya kuruluşlarında karalama gelmesinin ardından, Elon Müşk, belgeseli 24 saatliğine ücretsiz olarak Twitter'da yayınlama kararı aldı. Bu kararın ardından, Twitter'da içerik güvenliğinden sorumlu olan Ella İrwin görevinden istifa etti.




HAYATI ALT ÜST EDEN ÇARPICI DETAYLAR...

Belgeselde neler var?

Örneğin, cinsiyet kavramının yok edilmesinin doğru olmadığını düşünen insanların bitirilen kariyerleri, cinsiyet değiştirmek isteyen 16 yaşındaki kızına "kız" diye hitap ettiği için şiddet diye hapse atılan baba, daha neler neler...

Şu anda ABD'de eğer bir erkek "ben kadınım" diyorsa, örneğin küçük kızınızla aynı tuvalete, kadınlar için ayrılmış hamam, masaj salonu, spor salonu veya SPA'ya girmesine itiraz edersen sen haksız oluyorsunuz ve ayrımcılık ile suçlanıyorsunuz.

İşin garibi, ilkokulda bir çocuk "ben kediyim" diyorsa, sınıfta miyavlıyorsa, öğretmeni bu çocuğa 'sen kedi değilsin' diyemiyor. Böyle bir durum, kendisini kedi olarak tanımlayan çocuğa ayrımcılık oluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimsenin yayınlamaya cesaret edemediği o belgeseli Elon... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:03