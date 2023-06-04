Kimsenin yayınlamaya cesaret edemediği o belgeseli Elon Musk Twitter'dan yayınladı

İçeriği üreten Matt Walsh'in politik duruşu sebebiyle büyük medya kuruluşlarında karalama gelmesinin ardından, Elon Müşk, belgeseli 24 saatliğine ücretsiz olarak Twitter'da yayınlama kararı aldı. Bu kararın ardından, Twitter'da içerik güvenliğinden sorumlu olan Ella İrwin görevinden istifa etti.













HAYATI ALT ÜST EDEN ÇARPICI DETAYLAR...





Belgeselde neler var?





Örneğin, cinsiyet kavramının yok edilmesinin doğru olmadığını düşünen insanların bitirilen kariyerleri, cinsiyet değiştirmek isteyen 16 yaşındaki kızına "kız" diye hitap ettiği için şiddet diye hapse atılan baba, daha neler neler...

Hazırlanan belgeselde Matt Walsh'in sorduğu soru:Filmdeki soru çok basit" "Kadın nedir?". ABD'de bu sorunun cevabını, kadınlar günü yürüyüşündeki kadınlar bile veremiyor. Kadın kavramı, medya desteğiyle birlikte resmen yok edilmiş.Ergenliğe girmemiş çocuklara uzun vadede etkileri bilinmeyen hormonları, asıl olarak cinsel suç işleyenler için geliştirilmiş hadim etme ilaçları verdiklerini filmdeki doktorlar, "çok güvenilir yöntemler bunlar" diye hiçbir sorun yokmuş gibi anlatıyor.Filmde bu şekilde cinsiyeti değiştirilmiş ve şu anda buna çok üzülen, bir çok hastalıkla boğuşan birisinin ve yapılan ilaç tedavileri sonucunda bir çok hastalıkla boğuşan başka bir kişinin de röportajı bulunmakta.Şu anda ABD'de eğer bir erkek "" diyorsa, örneğin küçük kızınızla aynı tuvalete, kadınlar için ayrılmış hamam, masaj salonu, spor salonu veya SPA'ya girmesine itiraz edersen sen haksız oluyorsunuz ve ayrımcılık ile suçlanıyorsunuz.İşin garibi, ilkokulda bir çocuk "ben kediyim" diyorsa, sınıfta miyavlıyorsa, öğretmeni bu çocuğa 'sen kedi değilsin' diyemiyor. Böyle bir durum, kendisini kedi olarak tanımlayan çocuğaoluyor.