Kinder Sürpriz skandalı büyüyor, işte yeni gelişme

Dünyaca ünlü İtalya merkezli çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmiş, yapılan analizler sonucunda Salmonella bakterisi taşıyan çikolataların şirketin Belçika’nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklanmıştı.



Son olarak Belçika, Avrupa ülkelerindeki Salmonella salgının arkasında olduğu düşünülen Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı kapatma kararı aldı.



Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV), dün yayımladığı bir açıklamada, Arlon fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatıldığını ve fabrikanın kapatıldığını açıkladı. FAVV, Ferrero firması tarafından sağlanan bilgilerin “eksik” olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ve fabrikanın “gıda güvenliği kuralları ve gereklilikleri sağlanıncaya kadar” kapalı kalacağını duyurdu.



'VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ'



Belçika Tarım Bakanı David Clarinval, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'böyle kararların kolay alınmadığını, ancak şu anki durumunun bunu gerektirdiğini' söyledi. Bakan, “Vatandaşlarımızın güvenliği hiçbir zaman göz ardı edilmez” dedi.



FERRERO ÖZÜR DİLEDİ



Ferrero firması bir bildiri yayımlayarak, Salmonella vakalarının yoğunluğu için “içtenlikle özür dileğini” açıkladı. Firma, “Tüm tüketicilerimiz ve ortaklarımızdan içtenlikle özür dilemek ve gıda güvenliği yetkililerine değerli kılavuzlukları için teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.