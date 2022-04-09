Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Ethem Sancak hakkında suç duyurusu /09 Nisan 2022 14:05

Erdoğan ve Ethem Sancak hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ethem Sancak hakkında suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen AKP eski MKYK üyesi olan iş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye'nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşmada “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik” demişti. Sancak’ın açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

ERDOĞAN VE SANCAK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, Recep Tayyip Erdoğan ve Ethem Sancak hakkında, "temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama" ve "suçu bildirmemek" suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ERDOĞAN VE SANCAK YARGILANMALIDIR"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan açıklama yaptı. Erkan, şu ifadelere yer verdi:

“BOP; Türkiye ve Ortadoğu’daki diğer devletlerin, toplamda 22 ülkenin egemenlik haklarına müdahale eden, sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen Emperyalist bir projedir. Dolayısıyla Türkiye’nin siyasi bağımsızlığına ve temel ulusal yararlarına karşıdır. Bu anlamıyla, BOP Eşbaşkanlığı, Anayasadaki temel milli yararlar aleyhine faaliyet suçunu oluşturur. Biz Tayyip Erdoğan’ın bu projenin eşbaşkanı olduğunu ikrar ettiği gün bu suçu da itiraf etmiş olduğunu söylemiştik. Bu kez bu suçu Ethem Sancak, BOP Eşbaşkanlığı karşılığında ABD bizi iktidara getirdi diyerek ikrar etmiş oldu. Bu nedenlerle Ethem Sancak’ın bu ikrarları nedeniyle ifadeye çağrılması, bu itiraflarının savcılık tarafından soruşturulması, sonrasında da Tayyip Erdoğan hakkında TBMM’ye fezlekesinin yazılması gerekmektedir. Bu nedenlerle Tayyip Erdoğan da, suçu bugüne kadar gizleyen Ethem Sancak da yargılanmalıdır. ABD ise tüm baskı ve sömürü aygıtlarıyla birlikte, bu topraklardan kovulmalıdır. Biz gerçek devrimciler, er geç bu ikisini de sağlayacağız.”
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