Kiracıların sorununa esprili video: Çık Evimden

Yüksek enflasyon sonrasında büyük artış gösteren kira oranları kiracılar ile yatırımcılar arasında tartışmalara hatta kanlı kavgalara dahi sebep olurken, sosyal medyada ise konu esprili olarak da ele alınmaya devam ediyor.





Sosyal medyada video üreten Berk Keklik de yeni videosunda bazı yatırımcıların kiracılarını evden çıkarmak için buldukları bahaneleri esprili bir dille anlatıyor.





Videonun sonunda ise Arap bir alıcının temsili görüntüsüne yer verilmiş.





İşte Berk Keklik'in 'uberkuloz' isimli hesap üzerin paylaştığı 'Çık Evimden' adlı video:













