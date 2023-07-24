Kiracının boşalttığı evden ceset çıktı!

Yayla Mahallesi Fetih Sokak’ta daha önce kiraya verdiği giriş katındaki dairesini temizlemek için gelen ev sahibi, eşyaları dışarıya çıkarmaya başladı.



Bu sırada evin arka odasındaki bazanın altında battaniyeye sarılı bir cesetle karşılaştı.



Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaptı.



Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Bu arada, yabancı uyruklu kadının eşi ve çocuğunun 10 gün önce evden ayrıldığı iddia edildi.