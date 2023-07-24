Samanyolu Haber /Gündem / Akbelen Ormanı'na motorlu testerelerle sabah baskını! /24 Temmuz 2023 08:57

Akbelen Ormanı'na motorlu testerelerle sabah baskını!

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti alanına bu sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edildi.

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Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan beri mücadele ediyor.

Doğa Nöbeti’nin ikinci yılına girmesinden kısa bir süre sonra bugün, sabaha karşı 05.30’da bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve TOMA sevk edildi.

Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık, “Bu vicdansızlıktır. Hepsine söylüyorum: Köyde doğmadınız mı, köy ne demek bilmiyor musunuz? Ne olur çıkın gelin” diye tepki gösterdi.

İkizköy direnişçilerinden Hasan Yorulmaz, “Sabahın saat 05.30’unda, bir sürü askeri araç bir sürü jandarma ile kesim motorları ile Akbelen Ormanı’na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten, doğaseverlerden, yurdunu seven insanlardan buraya destek bekliyorum” dedi.
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