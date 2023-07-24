Gazeteciler, Hafize Gaye Erkan'ın cevaplarını sorulandıracak!

EKONOMİDE YENİ DÖNEM HAKKINDA KISACA

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.