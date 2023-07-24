Sophia Academy’de mezuniyet heyecanı

Vakıf özellikle bütün dünyayı etkileyen Covid-19 döneminde daha önceki faaliyetlerini online olarak devam ettirmiş ve 2020-2021 akademik yılında 3 yıllık online ilahiyat sertifika programını başlatarak İslami ilimlerde uzman hocalarla öğrencileri buluşturmuştu. Halihazırda 46 farklı ülkeden 250 öğrenciye eğitim veren Sophia Academy’nin merkezi Rotterdam’da ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. 73 öğrencinin mezun olduğu program, vakfın Rotterdam merkezinde gerçekleşti.
ONLİNE İLAHİYAT PROGRAMI
Program’ın sunumunu Sophia Academy’nin akademik takibini yapan Dr. Osman Bodur yaptı. Akabinde Kur’an tilavetiyle başlayan program, Sophia Academy Vakfı ve Online İlahiyat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ayyıldız’ın vakfın kuruluşunu ve faaliyetlerini anlatan konuşmasıyla devam etti. Online İlahiyat Genel Koordinatörü Prof. Dr. Muhittin Akgül de online ilahiyat eğitiminin öneminden bahsetti. Akabinde kürsüye gelen Ahmet Özberk ilahiyat eğitiminin teknik altyapısından bahsederek, öğrencilere teşekkür etti.
Sonrasında programa iştirak eden akademisyen hocalardan Doç. Dr. Kadir Paksoy, Doç. Dr. Refii Kileci, Dr. Hasan Darcan öğrencileri tebrik ettiler. Yine vakfın ilk kuruluşunda katkısı bulunan diğer hocalarda günün anlam ve önemiyle alakalı görüşlerini ifade ederek öğrencileri tebrik ettiler.
Programa iştirak edemeyen Prof. Dr. Ayhan Tekineş, Prof. Dr. Osman Eğri, Prof. Dr. İsmail Albayrak, Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. Adnan Aslan, Prof. Dr. Osman Kaşıkçı, Prof. Dr. Salim Aydüz, Dr. Abdullah Pamukçu, Dr. Ömer Atilla Ergi, Dr. Aykut Avcı, Orhan Bircan, Hafız Adem Doğan ve Arapça okutmanı Necmettin Yalçın da video veya yazılı mesajlarıyla bu anlamlı güne iştirak ettiler.
Sonrasında öğrencilere sertifikaları Sophia Academy hocaları tarafından takdim edildi. Öğrenciler sertifikalarını alırken, İlahiyat alanında Türkiye’nin en önemli akademisyenlerinden eğitim almanın kendileri için paha biçilmez olduğunu ve hayatlarında kendilerine yaptıkları en güzel iyiliğin bu eğitime başlamak olduğunu ifade ettiler. Oldukça duygu yüklü geçen programın sonunda, programda emeği geçen herkese teşekkür edildi, hediyeler takdim edildi.
AYYILDIZ:ÇOK FARKLI ÜLKELERDEN HOCALARIMIZLA, FARKLI ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZE BU EĞİTİMİ VERİYORUZ
TR724'e konuşan Sophia Academy Vakfı ve Online İlahiyat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ayyıldız, Sophia Academy’nin 3 yıllık programının ardından ilk mezunlarına sertifikalarını vermekten mutlu olduğunu söyledi.
Ayyıldız, “Bu yıl dünyanın 46 farklı ülkesinden 250 öğrenciye eğitim veren Sophia Academy’nin merkezi Rotterdam’da 73 öğrencinin sertifikalarını takdim ettik. Öğrencilerimiz normal ilahiyat fakültelerinde okutulan, Arapça, Kur’an-ı Kerim, akaid, hadis, tefsir, fıkıh ve aynı zamanda sosyoloji, felsefe, din psikolojisi ve manevi rehberlik gibi insanlara sosyal hayatta lazım olacak bütün dersleri aldılar. Bu eğitimi uzman bir akademik kadro ile cumartesi ve pazar günleri online olarak veriyoruz. İlahiyat fakültelerinde 20 ila 30 yıl ders vermiş, yöneticilik yapmış, hocalarımız ders veriyor. Öğrencilerimiz farklı ülkelerden olduğu gibi hocalarımız da çok farklı ülkelerden. Eskiden ilim talep etmek için çok uzak mesafelere insanlar yolculuk yaparlardı. Bir hadis öğrenmek ve bir alimden ders almak için birçok zahmet ve çilelere katlanırlardı. Avustralya, Amerika, İngiltere, Belçika, Fransa, Avusturya, Mısır, Almanya ve Hollanda gibi farklı ülkelerde bulunan hocalarımız bu dersleri veriyorlar. Aslında biz bu eğitimle çok uzak mesafelerdeki hocalarımızı öğrencilerimizin evlerine misafir ediyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz ile hocalarımız arasında gönül birliğimiz var. Ve o öğrencilerimizden bir kısmı Rotterdam Sophia Academy’ye bugün geldiler. Gelemeyenler zoom üzerinden mezuniyet programını canlı takip ettiler. Ben başta hocalarımız olmak üzere bu vakfın kurulmasında bugüne kadar emeği geçen herkese ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.
AKGÜL: ÖĞRENCİLERİMİZ ÜNİVERSİTE MEZUNU VE FARKLI BRANŞLARDAN
Online İlahiyat Genel Koordinatörü Prof. Dr. Muhittin Akgül, Sophia Academy mezunlar programının kendileri için son derece anlamlı olduğunu söyledi. Akgül, şu ifadeleri kullandı: “3 yıllık bir emek, 46 farklı ülkeden katılımcılar… Farklı ülkelerden öğrencilerimiz vardı. Diğer önemli özelliğimiz ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerden ya da liseden öğrenciler mezun olarak gelirler. Bizim eğitimimiz çok farklıydı. Öğrencilerimiz arasında, profesörler, doçentler, mühendisler, doktorlar, akademisyenler ve üniversite bitirmiş öğrenciler vardı. Bunun farkını gördük. İlahiyat fakültesi öğrencileri genellikle standart sorular sorarlar. Dini farklı alanlardan incelemek mecburiyetinde kalanlar kendi branşları ile yeni almış olduğu bilgiler arasında da irtibatlar kurmak için, hiç duymadığımız, çok farklı orijinal sorular soruyorlardı. Bu da bizim eğitimimizin çok farklı bir tarafıydı.”
MACİT :3 YIL BOYUNCA SIKI BİR EĞİTİM ALDIK VE MEZUN OLDUK
Hukukçu İsmet Macit, duygularını şöyle dile getirdi: “Almış olduğum sertifika Sophia Academy’den mezun olduğuma dair icazet, yeni tabir ile diplomam, sertifikam. 3 yıl önce başlamış olduğumuz bu ilim yolculuğunu bugün itibari ile tamamlamış olduk. Dinimiz ile alakalı, imanımızla derinleştirecek, tezyin edecek ilmi öğrenmemiz gerekiyordu. Öteden beri hukuk okudum hatta yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Fakat İslami ilimleri hep böyle sistematik öğreneyim diye bir derdim vardı. Bunu Sophia Academy’de buldum.”
ÖZBERK: ÖĞRENCİLERİMİZE ONLİNE TEKNOLOJİNİN GELDİĞİ SON HİZMETLERİ VERİYORUZ
Ahmet Özberk, Rotterdam merkezli Sophia Academy’den mezun olan 73 talebeyi tebrik ettiğini söyledi. Özberk ayrıca “Ben Sophia Academy’nin teknik yönü ve öğrenci işleri ile ilgileniyorum. Öğrencilerimize teknolojinin geldiği son hizmetleri sunmak gayreti içerisindeyiz. Zoom uzaktan eğitimin bir parçasıdır. Onun haricinde, dersleri öğrencilerimiz için özel şifre ile YouTube’a yüklüyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin kendi ders notları, sınavlara girdikleri model sistemi var. Bu model sistemi de eğitimin ayrılmaz parçalarından biri. Bunu Sophia Academy bünyesinde vermeye gayret ediyoruz.” dedi.
BODUR: FARKLI İLİMLERLE İSLAMİ İLİMLERİN BULUŞMASI
Dr. Osman Bodur, Sophia Academy’de hadis ve genel akademik çalışmaların takibini yaptığını aktardı: “Farklı ilim dallarında eğitim almış öğrencilerimizin Sophia Academy’de islami ilimleri de alarak, bu eğitimi kendi branşlarıyla birleştirerek yeni bakış açıları ortaya koymalarını umuyoruz. Bu programın en önemli amacı farklı ilim dallarından mezun olmuş arkadaşlarımızın, örneğin fizik veya kimyacı olanların ilahiyat eğitimi alarak, geleceğe farklı bir yön vermeleri. Bugün 73 arkadaşımızı mezun ettik. İnşallah bu eğitime kayıt olmak isteyen arkadaşlarımızı siz basın mensupları aracılığı ile bekliyoruz. Daha doğrusu sesimizi duyurmak istiyoruz. 73 öğrencimiz 3 yıllık sıkı bir eğitimin ardından mezun oldular. Öğrencilerimiz 180 kredilik dersleri başarıyla tamamladılar ve ilahiyat mezunu olmaya hak kazandılar.”