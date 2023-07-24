Samanyolu Haber /Gündem / TIR dorsesine saklanan mülteciler havasızlıktan öldü /24 Temmuz 2023 08:32

TIR dorsesine saklanan mülteciler havasızlıktan öldü

İpsala'dan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan bir TIR dorsesine saklanan 4 mültecinin, havasızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Edirne'de yurt dışına giden TIR dorsesine kaçak olarak binen 4 mülteci hayatını kaybetti. İzmir'den Yunanistan'ın Selanik kentine yük taşıyan M.B, İpsala TIR Parkına geldiğinde kullandığı tırın dorsesinden sesler geldiğini duydu.

AA'da yer alan habere göre, dorseyi açan sürücü içeride 4 erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri,  mültecilerden ikisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırılan diğer mülteciler de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün emniyetteki ifadesinde, son olarak Gelibolu'da mola verdiğini, düzensiz göçmenlerin burada dorseye binmiş olabileceklerini söylediği öğrenildi.
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