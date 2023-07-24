Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Kuraklığa dayanıklı pirinç

Bilim insanları, yapay zekâyı ve gen makası olarak adlandırılan CRISPR-CAS9 yöntemini kullanarak, daha yüksek verim sağlayan ve yetiştirmek için daha az kaynak gerektiren, iklime dayanıklı süper tarım ürünleri geliştirmek istiyor. Bunun için "genom düzenleme" yoluyla bitkilerin genetik yapısı değiştiriliyor. Sürecin sonunda, kısaca "GDO” olarak adlandırılan, genetiği değiştirilmiş organizmalar ortaya çıkıyor.

Genetik makas devrim mi, tehlike mi?





Akıllı muz üretiliyor





Yapay zekâ yardımcı olabilir mi?

Bir ürün ne kadar az optimize edilmişse, iyileştirilmesi de o kadar kolay olur. Bu nedenle, muhtemelen henüz endüstriyel ölçekte yetiştirilmemiş ve ıslah edilmemiş eski türleri daha da geliştirmek için en önemli potansiyel olarak gen makası görülüyor. Örneğin darı, siyez veya yuka bitkisi zaten doğal olarak iklim değişikliğine karşı daha dirençli olmakla birlikte, ıslah yöntemleri henüz emekleme aşamasında.