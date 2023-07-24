45 yıl çalışan bir Alman ne kadar emekli maaşı alıyor?

Eyaletler arasında da farklar bulunuyor

Federal sisteme sahip ve 16 eyaletten oluşan Almanya'da en yüksek emekli maaşını Hamburg Eyaleti'nde yaşayanlar alıyor. Buna göre Hamburglu bir emekli ayda ortalama 1663 euro maaş alırken, en az kazanılan doğudaki Thüringen Eyaleti'nde bir emeklinin ortalama maaşı 1371 euro.

Emeklilere yüzde 10 enflasyon zammı talebi

Muhalefetteki Sol Parti, pandemiyle başlayan ve geçen yıl çıkan Ukrayna savaşıyla rekor derecede artan enflasyon nedeniyle Almanya'daki emekli maaşlarına bir kereye mahsus yüzde 10 enflasyon dengelemesi yapılmasını talep ediyor. Bartsch'a göre bu emeklilik sisteminde reformla ve bütün çalışanların, milletvekillerinden serbest çalışanların, memurlardan işçilere herkesin ödediği tek bir emeklilik sandığı olmasıyla mümkün.