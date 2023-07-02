Samanyolu Haber /Gündem / Kiralık konutta son nokta: Açık artırma usulüyle kiralık daire /02 Temmuz 2023 16:49

Kiralık konutta son nokta: Açık artırma usulüyle kiralık daire

Antalya’da yönelik yerli ve yabancı göçü hala devam ederken, fahiş kira artışlarının önü kesilemiyor. Kent merkezindeki birçok semtte kiralık ev sıkıntısı yaşanırken, bazı mülk sahipleri evlerini ‘açık artırma’ usulüyle kiraya çıkarttı.

SHABER3.COM

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre Turizm kenti Antalya'da pandemi döneminde başlayan kira artışları, Rusya-Ukrayna savaşının ardından 5 katına kadar yükseldi. Bazı bölgelerdeki astronomik fiyatlar ise tepki çekti.

Geçen yıl 2-3 bin liradan kiracı bulan daireler bugün, 15-20 bin TL'ye kiraya verilebiliyor. Kiraların bu denli yüksek olmasına karşı kente yerli ve yabancıların göçü de devam ediyor.

Kiraların en yüksek olduğu kent merkezinde ise kiralık daire sıkıntısı yaşanıyor. Buna karşı bazı mülk sahipleri evlerini ‘açık artırma' usulüyle kiraya çıkartıyor.

‘ANAYASAL HAKKIMIZI İSTİYORUZ’

Açık artırma usulüyle kiracı aranmasının barınma sorunun geldiği noktayı gösterdiğini belirten Kiracılar Dayanışması Platformu Kurucusu Cengiz Kul, “Ara zam da gördük günü birlik ödeme de. Biz dar gelirli vatandaşlar kaderine terk edilmiş olunsak da ilahi adalete güveniyoruz. Bir gün tüyü bitmemiş yetim çocuklar, sokağa atılan dul kadınlar, öksüz ve yetimler için illaki adalet tecelli edecek. Biz kimseden ne sadaka ne fitre ne de bağış istiyoruz, biz sadece anayasal hakkımız olan barınma hakkımızı istiyoruz” dedi.

‘TOPLANIP ANKARA'YA MECLİSE Mİ YÜRÜYELİM’

“Biz sadece kiracıyız. Ne vatan hainiyiz ne bu ülkenin kötülüğünü isteyen kişileriz” diyen Kul şunları söyledi:

“Ev sahipleri ve emlak terörü resmen bizimle alay eder, dalga geçer hale geldi. Biz dar gelirli vatandaşa ne zaman sahip çıkılacak, artık bizler ailemizde evimizde huzurumuz kalmadı. Toplanıp Ankara'ya Meclise mi yürüyelim? Birileri canından olsun, birileri intihar mı etsin? Bu bireysel değil toplumun kanayan yarası haline gelen barınma sorununa acilen çözüm bulunması gerekiyor. Bizlerin artık ne sabrı ne de kiraya verecek maaşımız kaldı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kiralık konutta son nokta: Açık artırma usulüyle kiralık... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:16