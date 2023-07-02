Samanyolu Haber /Gündem / Savaş gibi kavga: 6 polis yaralı /02 Temmuz 2023 16:43

Savaş gibi kavga: 6 polis yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri saldırıya uğradı. Yaralanan 3 polis memuru ayakta tedavi görürken, kavgada yaralanan taraflardan 3 kişi, tedavisinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

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Sözcü'de yer alan habere göre Bursa’da gerçekleşen olay saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığın saldırısına uğradı. Çıkan arbedede 3 polis memuru ile kavga eden taraflardan Ercan Y. (31), Mübayi Y. (68) ve Musa K. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurları ise ayakta tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan 3 kişi, ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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