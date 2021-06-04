Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan’da kaçırılan Orhan İnandı için 186 numaralı karar /04 Haziran 2021 14:23

Kırgızistan’da kaçırılan Orhan İnandı için 186 numaralı karar

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kaçırıldığından şüphelenilen eğitimci Orhan İnandı’nın bulunması için çabalar devam ediyor. Kırgız Meclisi Uluslararası İlişkiler Savunma ve Güvenlik Komisyon Toplantısı 186 numaralı kararla konuyu dünya gündemine kaydetti.

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 Kırgızistan vatandaşı da olan Orhan İnandı için Kırgızistan halkının ve milletvekillerinin girişimlerine bir yenisi eklendi. Uluslararası İlişkiler Savunma ve Güvenlik Komisyonu toplantısında alınan kararla İnandı’nın kaybolmasına ilişkin bilgi istendi.

Kayıtlara 186 numaralı karar olarak giren ifadeler şöyle: “MADDE 9. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı, Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnanda’nın kaybolması hakkında Kırgız Devleti güvenlik güçlerinden bilgi talebi.”
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