Süpersonik jetler 2029’a kadar devreye girecek şüphelerse hâlâ devam ediyor

Plan gerçekleştiği takdirde ilk etapta ticari süpersonik uçuşlara başlanacak. Örneğin, ABD'nin New Jersey eyaletinin şehri olan Newark’tan, Londra’ya sadece üç ya da üç buçuk saatte gidilebilecek. Aynı şekilde New Jersey’den Frankfurt’a 4 saat ve Tokyo’ya 6 saatte gidilebilecek.





CNN’den Chris Isidore’nin aktardığı habere göre şirket, süpersonik jeti Denver merkezli özel bir şirket olan uçak üreticisi Boom Supersonic'ten satın alacak.





Uçağın 2025 yılına kadar tamamlanması, 2026 yılına kadar test uçuşlarına başlaması ve 2029 yılına kadar yolcu taşıması planlanıyor.





Financial Times, uçağın 65 ve 88 arasında yolcu kapasiteli olduğunu aktardı.





Amerikan hava yolu şirketinin CEO’su Scott Kirby, şirketin daha yenilikçi ve sürdürülebilir havayolu mottosunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesinin süpersonik uçakları devreye sokmak için ortam hazırladığını aktardı.





Chris Isidore yazmış olduğu analiz yazısında, benzer bir girişimden daha bahsetti II. Dünya Savaşı pilotlarından Charles Yeager’in süpersonik uçuşu 2003 yılında gerçekleşmişti. Girişimin başarısız olduğunu söyleyen Isidore, süpersonik jetler için güvenlik ve ekonomik açıdan şüphelerin olduğunu aktardı.





Guardian haberine göre de İngiltere özelinde, bu süpersonik uçuşların gerçekleşebilmesi için Hava Hukuku’nda düzenlemeler yapılması gerekiyor.





NE OLMUŞTU?





2000 yılında İngiliz-Fransız ortak yürüttüğü süpersonik uçuşu British Airways ve Air France şirketleri tarafından yapılmıştı. 2000 yılında Concorde kazasında Paris'te düşen uçak, 113 kişinin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.





Kazada hava yolu şirketi Alman lastik şirketi Continental suçlu bulunmuş, kazanın lastikteki tehlikeli metalle alakalı olduğu uçak teknisyeni tarafından tespit edilmişti. Şirket para cezasına çarptırıldı.

