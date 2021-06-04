Samanyolu Haber /Gündem / Kim ortadan kayboldu! Dünya şokta... /04 Haziran 2021 14:08

Kim ortadan kayboldu! Dünya şokta...

Bir aydır görünmeyen Kuzey Kore liderinin hafta sonu katılacağı organizasyona yalnızca mektup göndermesi soğuk duş etkisi yarattı. Bir kez daha yayılan dedikoduların önü alınamıyor.

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Dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim Jong-un'un haftalardır hiçbir şekilde halkın önüne çıkmaması, Kuzey Kore'den yeryüzüne yayılan dedikoduları katladı.

Kuzey Kore liderinin bir kez daha aniden kaybolması, son kez resmi medyada göründüğü 6 Mayıs tarihindeki etkinliği öne çıkarıyor. Kim, söz konusu tarihte asker aileleriyle buluşmuştu.

Kim'in resmi haber ajansı tarafından dünyaya servis edilen son fotoğrafları ise, başkent Pyongyang'da Nisan ayındaki ayı başındaki İşçi Parti'si kongresinde çekilmişti.

Güney Kore medyası, hafta sonu gerçekleşen bir organizasyonda yer alması beklenen Kim Jong-un'un işçi sendikalarının buluşmasına katılmadığını bildiriyor.

Resmi açıklamada Kim'in etkinliğe bir mektup gönderdiği aktarıldı. Yine Güney Kore medyası, Kuzey Kore liderinin söz konusu organizasyonu daha önce hiç kaçırmadığını hatırlatıyor.

Koronavirüs salgınının başından bu yana dikkat çekmeyen bir profil sergileyen Kim Jong-un'un hafta sonu da görünmemesiyle, hasta olduğu yönündeki dedikodular hızla yayıldı

ÖLDÜ' DEDİKODULARI DÜNYAYI ÇALKALADI 

37 yaşındaki Kim'in Covid-19 korkusuyla sendika buluşmasına katılmadığı ihtimali çok düşük, çünkü 2021'in başından bu yana birçok kez kalabalık etkinliklerde maskesiz yer aldı.

Geçen yıl dünya medyası haftalarca Kim'in öldüğünü belirten haberler yayınlamış ancak daha sonra çılgın lider resmi medyada boy göstermişti

Kim Jong-un, geçen yıl 20 Şubat tarihinden itibaren üç hafta boyunca ortalıkta görünmedi. Takvimler Mayıs ayını gösterdiğinde ise 12 gündür kayıp olan Kim'in öldüğü haberleri yayıldı.

Dünyayı çalkalayan dedikoduya Kim bir açılışa katılarak yanıt verdi. Kasım 2020'de de benzer şekilde 20 gün boyunca hiçbir organizasyonda yer almadı.

11BAKANI İDAM ETTİ

2021'e fırtına gibi bir giriş yapıp yeni füzelerini gösteren, bir yılı aşkın suskunluğun ardından füze testleri yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünyayı dehşete düşüren adımı attı. Uluslararası medya Güney Kore merkezli Daily NK gazetesinin haberini gündeme taşıdı, yeryüzünün en yalnız ülkesi Kuzey Kore'nin sessiz sedasız imza attığı vahşetin detayları ortalığa saçıldı.

Habere göre, Kim Jong-un yeterli görüntülü arama gerçekleştirmeyen Eğitim Bakanı'nı idam etti. Rejimin ilkelerini uygulamada başarısız olan Eğitim Bakanı ayrıca iş yükünden de şikayetçiydi. Daily NK, haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. ODG'nin soruşturmasında eğitim komisyonunun başarısızlığı araştırıldı, bazı eğitimcilerin hükümetin politikalarını eleştirdiği belirlendi.

Soruşturmanın ardından adı açıklanmayan eğitim bakanı idam edildi. Daily NK, yeni Eğitim Bakanı'nın adını Ri Guk Chol olarak verdi. Ri Guk Chol, ülkenin ilk üniversitesi olan başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapıyordu.

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