Türkiye'de krizin fotoğrafı: AVM'de dükkanlar kepenk kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’daki reel piyasaların değerlendirildiği İstanbul Ekonomi Bülteni-Reel Piyasalar Nisan 2021 raporunu yayımladı. Verilere göre kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46,4’ü İstanbul’da.





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Nisan ayında, şirket kurumlarının yüzde 39,9’u, şirket kapanma ve tasfiyelerinin ise yüzde 46,4’ü İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 1,2, kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 25,3 azaldı.





“VAY BE! PROFİLE ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE ONLARCA DÜKKÂN…”





İstanbul’da kapanan iş yerlerine dair en çarpıcı fotoğrafları gazeteci Çağlar Cilara bugün şahsi Twitter hesabında paylaştı. Cilara, “Vay be Profilo AVM’de onlarca dükkân kepenk indirmiş. Belki daha da fazla, tek tek sayamadım. 6-7 yıl boyunca her gün öğle yemeklerimi burada yemiş, en özel anılarımı bırakmıştım. Cıvıl cıvıl görmek isterdim.” ifadelerini kullandı.

















İTHALAT YÜZDE 8, İHRACAT YÜZDE 26,7 ARTTI

Bir önceki yılın ortalamasına göre İstanbul’un ithalatı nisanda yüzde 8 artarak 11,4 milyar dolara çıktı. Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın yüzde 52,3’ü İstanbul’a gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ithalat yüzde 55,4 arttı.

İhracat bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 26,7 artışla 8,7 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracatın yüzde 46,6’sı İstanbul’dan gerçekleşti. Bir önceki yıla göre ihracat artışı yüzde 117,1.

İSTANBUL’UN İTHALATINDA ÇİN İLK SIRADA

En fazla ithalat yüzde 13,3 ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya (yüzde 11,5), Rusya Federasyonu (yüzde 6,7), İtalya (yüzde 4,8) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti. Beş ülkenin tümünden yapılan ithalatta bir önceki yılın ortalamasına göre artış gerçekleşirken en yüksek artış yüzde 36,3 ile İtalya’da oldu.



