Kırgızistan'da seçimler 10 Ocak'ta yenilenecek

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, (KMSK) daha önce aldığı kararla anayasanın öngördüğü süre içinde yeni seçim tarihini 20 Aralık olarak ilan etmişti.







Bunun yanında Kırgızistan Başsavcılığı da kitlesel protesto gösterilerine yol açan 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin "ihmal suçu" işlendiği iddiasıyla inceleme başlattı.





İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Soruşturma Hizmetleri ekiplerinin, Merkez Seçim Komisyonu'nun genel merkez binasında inceleme yaptığı ve bazı belgelere el koyduğu belirtildi.





Kırgızistan'da 4 Ekim'de genel seçimleri öncesinde toplam kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmenden yaklaşık 500 bininin kayıtlı olmadığı sandıkta oy kullanma hakkı elde etmesi muhalif partilerin tepkilerine neden olmuş, muhalefet partisi yanlısı seçmenlerin katıldığı ve günler süren protestolar sonrası mevcut Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 15 Ekim tarihinde görevinden istifa etmişti.







Çıkan olaylarda halk, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binalarını işgal etmişti.





Ülkede 5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan Milliyetçi Ata Yurt Partisi eski milletvekili Sadır Caparov, başbakan ve cumhurbaşkanının istifa etmesinin ardından bu görevleri üstlenmişti.



