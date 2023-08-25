Kırım’ı hedef alan 42 İHA düşürüldü

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Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgide, hava savunma sistemleriyle Kırım topraklarında 9 İHA imha edildi. Diğer 33 drone ise elektronik harp yoluyla bastırıldı ve "hedefe ulaşmadan düştü."

Sabah saatlerinde ise Sevastopol valisi Mikhail Razvozhaev, Hersones Burnu yakınlarında deniz üzerinde çok sayıda insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Tam sayısını belirtmedi. Can kaybı ve hasara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.Savunma Bakanlığı ayrıca gece saatlerinde hava savunma güçlerinin Kaluga bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir S-200 füzesini imha ettiğini söyledi.S-200 füzesi 600 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor. Kaluga bölgesi Moskova'nın güneyinde şehre 180 kilometre mesafede bulunuyor.