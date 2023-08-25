Samanyolu Haber /Dünya / Ormanda yanarak ölen göçmenlerin son görüntüleri ortaya çıktı /25 Ağustos 2023 23:05

Ormanda yanarak ölen göçmenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Dedeağaç (Evros) ili Meriç sınır bölgesindeki ormanlık alanda mahsur kalarak ölen 20 göçmenin son anları ve yangından kurtulma çabalarını gösteren video ortaya çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre video görüntüleri İtalyan aktivist Naual Sufi tarafından Yunanistan medyasına dağıtıldı. Görüntüler başta ANT1 televizyonu olmak üzere onlarca televizyon kanalında yayınlandı.

Videoda; yanarak ölen 20 göçmenin son anlarını gösteren videoda göçmenlerin kaçış yolu bulmaya çalıştığı, bazılarının dua ettiği, bazılarının, “yangın çok büyük, mahsur kaldık” dediği, bazılarının ise kaçış yolu için yalvardığı duyuluyor.
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