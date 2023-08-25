Ormanda yanarak ölen göçmenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre video görüntüleri İtalyan aktivist Naual Sufi tarafından Yunanistan medyasına dağıtıldı. Görüntüler başta ANT1 televizyonu olmak üzere onlarca televizyon kanalında yayınlandı.Videoda; yanarak ölen 20 göçmenin son anlarını gösteren videoda göçmenlerin kaçış yolu bulmaya çalıştığı, bazılarının dua ettiği, bazılarının, “yangın çok büyük, mahsur kaldık” dediği, bazılarının ise kaçış yolu için yalvardığı duyuluyor.