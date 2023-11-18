Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu baronu daha İstanbul’da yakalandı

Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de yakalanan uluslar arası suç örgütü liderlerine bir yenisi daha eklendi. Kırmızı Bülten’le aranan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Kartel-2 Operasyonu” ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa’ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan “Adriatica Operasyonu” kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak’ın Üsküdar’da yakalandığını açıkladı.





Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre; Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “kasten adam öldürme” suçundan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.





Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri. Yerlikaya mesajında, “Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek” ifadesini kullandı.