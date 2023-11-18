Samanyolu Haber /Dünya / 5 ülke başvurdu, İsrail’in Gazze’ye saldırıları UCM’ye taşındı /18 Kasım 2023 18:28

5 ülke başvurdu, İsrail’in Gazze’ye saldırıları UCM’ye taşındı

Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Başvurular soruşturma başlatılması için Savcılık Ofisi’ne ulaştırıldı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti’nin başvuruda bulunduğunu duyurdu.

BAŞVURULAR SAVCILIK OFİSİNE ULAŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden yapılan açıklamada; Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti tarafından yapılan soruşturma başvurularının Savcılık Ofisi’ne ulaştığı belirtildi. Açıklamada, UCM Roma Statüsü uyarınca, bir taraf devletin, başka bir taraf devletin topraklarında işlenen suçların araştırılması için savcılığa, soruşturma yapması adına başvurabileceği belirtildi.

ÖNEMLİ MİKTARDA BİLGİ VE KANIT GÖNDERİLDİ

Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada, Savcılık Ofisi çalışanlarının; hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin Devleti ve İsrail’i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.
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