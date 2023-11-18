5 ülke başvurdu, İsrail’in Gazze’ye saldırıları UCM’ye taşındı

Bold Medya'da yer alan habere göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti’nin başvuruda bulunduğunu duyurdu.





Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden yapılan açıklamada; Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti tarafından yapılan soruşturma başvurularının Savcılık Ofisi’ne ulaştığı belirtildi. Açıklamada, UCM Roma Statüsü uyarınca, bir taraf devletin, başka bir taraf devletin topraklarında işlenen suçların araştırılması için savcılığa, soruşturma yapması adına başvurabileceği belirtildi.





Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada, Savcılık Ofisi çalışanlarının; hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin Devleti ve İsrail’i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.