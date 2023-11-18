Samanyolu Haber /Dünya / İsrail BM okulunu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /18 Kasım 2023 18:20

İsrail BM okulunu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulu'nu bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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Günlerdir Gazze’ye bomba yağdıran İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı’nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulu’nu bombaladı

Filistin devlet televizyonu, okulda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 50’den fazla olduğunu belirtti. Okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

BM’ye bağlı olan okula bombalardan kaçan binlerce Filistinli sığınmıştı.

‘AMAÇ FİLİSTİNLİLERİ GAZZE’DEN SÜRMEK’

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırının İsrail’in Filistin halkını Gazze’den sürme niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hamas da, saldırıyla ilgili açıklama yaparak İsrail’in Filistinli sivilleri ve çocukları katletmeye devam ettiğini ancak halkın topraklarından vazgeçmeyeceğini kaydetti.
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