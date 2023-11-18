Uydudan görüntülendi: Gazzeliler zorla gönderiliyor…













Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail-Filistin çatışmaları 43'üncü gününde devam ederken, İsrail ordusu, operasyonların daha önce Filistinlilerin gitmesini istediği Gazze Şeridi'nin güneyini de kapsayacak şekilde genişletebileceğini açıkladı. İsrail'in 'güneye gidin' çağrıları devam ederken, bu çağrıların ardından zorunlu göç yoluna düşen binlerce Filistinlinin görüntüleri uydudan çekilen fotoğraflara yansıdı.Maxar Technologies şirketi, 17 Kasım Cuma günü Gazze Şeridi üzerinde çekilen uydu görüntülerini yayınladı. Yayınlanan görüntülerde açılan bir tahliye koridoru üzerinden Selahaddin yolunu kullanarak güneye geçmeye çalışan Gazzeliler görülüyordu.Görüntülerde kaç kişinin olduğu netlik kazanmazken, Maxar, binlerce kişi olabileceğini belirtti. The Guardian gazetesi de konuya ilişkin haberinde binlerce kişinin kontrol noktasından geçmeyi beklediğini yazdı.Bu süreçte İsrail ordusunun 'güvenli' olduğunu belirttiği güneydeki bölgeler ile açtığı 'güvenli koridor'lara yönelik saldırılarının devam ettiği de basına yansımıştı. İsrail ordusu, son olarak 16 Kasım Perşembe günü bombardımanın sürdüğü Gazze’de Filistinlilerin zorla göç ettirildiği Han Yunus kentinde ilan dağıtarak bu sefer de Filistinlilerin 'batıya' gitmesini istedi. Filistinlilerin Han Yunus'tan tahliyesini isteyen ordu, bu bölgede 'askeri operasyonun' yakın olduğuna işaret etti.El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahalleleri için tahliye ültimatomu veren ordu açıklamasında, "Güvenliğiniz için ikamet ettiğiniz yerleri derhal boşaltmanız ve barınaklara gitmeniz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de can kaybı 17 Kasım itibarıyla 12 bini aştı. Gazze'de 43 günde 5 bini çocuk 12 binden fazla kişi öldü. İsrail, Kassam Tugayları'nın saldırılarında 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.