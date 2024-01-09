Kırmızı bültenle aranan iki kişi Kosova'da yakalandı

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından bugün iki ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Birinci vakada, FAST birimi ile Viti Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı M.K gözaltına alındı. İkinci vakada, FAST birimi ile Priştine Merkez Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 1983 doğumlu Türk vatandaşı İ.K gözaltına alındı."



TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER



Yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildiği aktarılan açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiği kaydedildi.



Kosova'da geçen yılın eylül, ekim ve aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişi daha yakalanmıştı.