Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan iki kişi Kosova'da yakalandı /09 Ocak 2024 23:02

Kırmızı bültenle aranan iki kişi Kosova'da yakalandı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı iki kişi, Kosova polisi tarafından gözaltına aldığı.

SHABER3.COM

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından bugün iki ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birinci vakada, FAST birimi ile Viti Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı M.K gözaltına alındı. İkinci vakada, FAST birimi ile Priştine Merkez Polis Karakolu arasındaki işbirliği sonucunda, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 1983 doğumlu Türk vatandaşı İ.K gözaltına alındı."

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER

Yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildiği aktarılan açıklamada, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Kosova'da geçen yılın eylül, ekim ve aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişi daha yakalanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırmızı bültenle aranan iki kişi Kosova'da yakalandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:49