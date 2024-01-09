Samanyolu Haber /Gündem / Otoparkta dehşet! Biri kadın 3 kişi kanlar içinde bulundu /09 Ocak 2024 23:30

Otoparkta dehşet! Biri kadın 3 kişi kanlar içinde bulundu

Aydın'da bir kadını tabancayla öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan şahıs daha sonra kendi hayatına son verdi.

SHABER3.COM

Aydın Balıkköy Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, 1'i kadın 3 kişinin yerde yattığını gördü.

Ekipler, Şule K. ile Aydın A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa K, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan Mustafa K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Şule K. ve Aydın A'nın cesetleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Aydın A'nın bir süre birlikte yaşadığı Şule K'yi tabancayla öldürdüğü, o esnada otoparkta olan Mustafa K'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.
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