Samanyolu Haber /Dünya / Canlı yayına silahlı baskın: Gazeteciler rehin alındı /09 Ocak 2024 23:38

Canlı yayına silahlı baskın: Gazeteciler rehin alındı

Uyuşturucu çetesi liderinin hapishaneden firar etmesinin ardından olağanüstü hal ilan edilen Ekvador’da bir grup silahlı kişi, bir televizyon kanalının canlı yayınını bastı ve gazetecileri rehin aldı.

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Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador’da yayın yapan TC isimli televizyon kanalına bir grup silahlı ve yüzü maskeli kişi tarafından baskın düzenlendi.

Canlı yayınlanan görüntülerde silahlı kişilerin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp ettiği görüldü. Görüntülerde silah sesleri ve bağrışlar duyuluyor.

ÇETE LİDERİ FİRAR ETTİ, ÜLKE KARIŞTI

Yaşanan bu olay, Ekvador'da ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesinin ardından geldi.

Villamar'ın cezaevinden kaybolması üzerine 60 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Yetkililer ülke genelinde geceleri sokağa çıkma ve toplanma yasağı kararı aldı.

Ülke basınına göre, OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Macias, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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