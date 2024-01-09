Blinken'den İsrail'e savaş sonrası dönem için çağrı

Türkiye ile dört Arap ülkesi; Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'nin savaş sonrasında idaresi ve yeniden inşa süreci konusunda planlamalara başlamak için mutabakata vardığını belirten Blinken, ancak bunun için Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut adımlar atılmasını görmek istediklerini vurguladı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e Gazze'de savaş sonrası dönem için ılımlı Filistinli liderlerle iş birliği çağrısı yaparken, bölge ülkelerinin sadece "Filistin devletine giden yolun" açılması durumunda Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağını söyledi.Blinken, bugün Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı İsrail Katz ile yaptığı görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi."İsrail'in Filistinlilerin kendilerini etkin bir şekilde yönetebilecek becerilerini baltalayacak adımlar atmaya son vermesi" gerektiğinin altını çizen Blinken, İsrail'in, İsrailliler ile barış içinde yaşamaya hazır Filistinli liderlerin partneri olması gerektiğini ifade etti. Blinken, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin şiddetinin, yerleşim yerlerinin genişletilmesinin, insanları evlerinden etmenin İsrail'in barış ve güvenliğe ulaşması yönünde işini kolaylaştırmadığını da sözlerine ekledi.Blinken, basın toplantısında, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın korunması için çabaların artırılması ve bölgeye daha fazla yardıma izin verilmesi çağrısı da yaptı. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın bedelinin "çok yüksek" olduğunu belirten Blinken, Gazze'de sivil ölümlerinin özellikle de çocuk ölümlerinin sayısının çok yüksek olduğunu söyledi.