Belediye başkanı AK Partili vekili yumrukladı iddiası

Elazığonline'ın haberine göre SKM toplantısına katılan herkes sıra ile söz alıp seçim çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sundu.
Söz alan milletvekili Nazırlı "Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini ve o doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını" söyledi.
BAŞKAN ŞAHİN SU ŞİŞESİ FIRLATTI: SEN KİMSİN Kİ YOL HARİTASI BELİRLEYECEKSİN BANA
Bunun üzerine yeniden aday gösterilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sinirlendi ve "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" diyerek Nazırlı'ya su şişesi fırlattı.
İddiaya göre başkan Şerifoğulları daha sonra vekil Nazırlı'ya saldırdı.
Şerifoğulları’nın ekibinin salona girmesiyle ortalık iyiden iyiye karıştı. Olaya müdahale eden polis giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.