Belediye başkanı AK Partili vekili yumrukladı iddiası

Söz alan milletvekili Nazırlı "Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini ve o doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını" söyledi.





Elazığ'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında arbede çıktı. İddiaya göre AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndaki toplantıda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdı.Elazığonline'ın haberine göre SKM toplantısına katılan herkes sıra ile söz alıp seçim çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sundu.Bunun üzerine yeniden aday gösterilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sinirlendi ve "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" diyerek Nazırlı'ya su şişesi fırlattı.İddiaya göre başkan Şerifoğulları daha sonra vekil Nazırlı'ya saldırdı.Şerifoğulları’nın ekibinin salona girmesiyle ortalık iyiden iyiye karıştı. Olaya müdahale eden polis giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.