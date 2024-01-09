Beşiktaş, Rizespor deplasmanında farklı kazandı: 0-4

Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Rizespor ise, ligde 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 29 puanda kaldı.

























Süper Lig 16. hafta erteleme maçında, Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 2 gol-1 asistle yıldızlaştığı maçı 4-0 kazandı ve mücadeleyi tribünden izleyen yeni teknik direktör Fernando Santos'a 'hoş geldin' hediyesi verdi.Maça golle başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Milot Raschica'nın ceza sahası dışından çektiği şutla 1-0 öne geçti. Ev sahibi Rizespor'un 31. dakikada Adolfo Gaich ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edilirken, siyah beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy 45'te attığı golle ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.İkinci yarıya da golle başlayan Beşiktaş, 46'de yine Semih Kılıçsoy'la ağları sarstı durum 3-0'a geldi. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran siyah beyazlılar, 79. dakikada Cenk Tosun'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Attığı iki golle yıldızlaşan genç Semih, Cenk Tosun'un golünde asisti yaparak Süper Lig'deki ilk asistine imza attı.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.Beşiktaş, 4. dakikada Milot Rashica'nın golü ile maçta 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Onur Bulut'un pasında topu alan Rashica ceza sahası yayı yakınında sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluşturdu.Dakjikalar 45'i gösterdiğinde, Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golü ile farkı ikiye çıkardı. Demir Ege Tıknaz'ın pasında topla buluşan Semih Kılıçsoy şut açısı ararken Anıl Yaşar'dan sıyrılıp ceza sahası yayından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen golü buldu ve skoru 2-0 yaptı.Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında birer gol atan Semih Kılıçsoy, Rizespor deplasmanının ikinci yarısına da golle başladı.Milot Rashica'nın şutunda Muhammet Taha Şahin'e çarpan topu önünde bulan Semih Kılıçsoy sağ çaprazdan şut açısı bulur bulmaz yaptığı sert vuruşla skoru 3-0'a getirdi ve maçtaki ikinci golünü attı.Mücadelenin 79. dakikasında, çift vuruşta Beşiktaş yarı sahasından gönderilen uzun topta hava topunu iyi takip eden Semih Kılıçsoy, ceza sahasında topla buluştu ve topu müsait durumda olan Cenk Tosun'a çevirdi. Cenk Tosun'a ise, sadece boş kaleye topa dokunmak kaldı: 0-4.