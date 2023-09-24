Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay, kan bağışçılarının altınlarına çöktü /24 Eylül 2023 09:04

Kızılay, kan bağışçılarının altınlarına çöktü

En az 35 defa kan bağışı yapana altın madalya verileceğini açıklayan Kızılay, bağışçılara madalyalarını vermiyor. Yetkililer yaşananları doğrularken, Kızılay’ın sitesinde de “altın madalya” bölümü kaldırıldı.

SHABER3.COM

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, birçok yurttaş düzenli olarak Kızılay’a kanını bağışlıyor. Bağışçılar, son yıllarda yolsuzluk ve çadır satışı gibi skandallarla gündem olan Kızılay’ın “altın madalyalarını” vermediğini belirterek duruma isyan ediyor.

Kızılay’ın, en az 35 defa kan bağışı yapan yurttaşlara “altın madalya” verdiği biliniyor. Ancak yaklaşık iki yıldır yurttaşlara madalyaları teslim edilmiyor. Sosyal medyada da duruma tepki gösteren yurttaşlar, “Kızılay’ın kendilerini oyaladığını” ifade ediyor.

BirGün’ün ulaştığı Kızılay yetkilileri de bağışçılara altın madalyalarının verilmediğini doğrulayarak, “Çok uzun süredir madalya bekleyenler var. Madalyaların ne zaman verileceğini ve neden verilmediğini bilmiyoruz. Bu konuda bize de bilgi verilmiyor” dedi.

SAHTE MADALYA İDDİASI
Öte yandan daha önce madalyaların altın olarak verildiği ancak Kızılay yönetimi tarafından değişikliğe gidildiği ve madalyaların “altın kaplama” olarak verileceği de iddialar arasında. Kızılay’ın internet sitesindeki “madalyalarla” ilgili bilgilendirmenin de artık sitede yer almadığı görüldü.

Siteden kaldırılan bilgilendirmede ise şu ifadeler yer alıyordu: “10 kez bağış yapan bağışçımıza bronz madalya, 25 kez bağış yapan bağışçımıza gümüş madalya, 35 kez bağış yapan bağışçımıza altın madalya, 45 kez bağış yapan bağışçımıza plaket takdim edilmektedir.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay, kan bağışçılarının altınlarına çöktü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:40