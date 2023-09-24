'İnsanları küçültecekler, nüfusu azaltacaklar'

Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık bilimsel verilere meydana okuyan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında şok eden iddialarda bulundu. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin kurmaca olduğunu dile getiren Erbakan, "Küresel ısınma bahaneleri ile de kapanmaları gerçekleştirebilirler" dedi.







"DÜNYA NÜFUSUNU DÜŞÜRME PLANLARI VAR"



Erbakan'ın o sözleri şöyle:





"Küresel ısınma konusuyla ilgili büyük panik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da aslında kapanmalara yol açabilecek bir olay. İlla bir virüsün çıkması değil, küresel ısınma bahaneleri ile de kapanmaları gerçekleştirebilirler. 'Sizin karbon salınımından dolayı kuraklık oluyor. Araç kullanmayın. Dışarı çıkmayın. Uçağa binmeyin' gibi kısıtlamaların gelme ihtimali var.





Dünya nüfusunu düşürme planları var. Aslında 10-20 senede ulaşılacak noktanın bu kadar kısa sürede gerçekleşmesine inanmıyoruz. Bununla ilgili çok sayıda iklim bilimi insanları var. Çalışmalar yapıyorlar. Karbon salınımını nüfusu azaltma ile düşüreceklerine inanıyorlar. Yapay et planları var. Suni bir beslenme, sağlığa zararlı yapay eti düşünüyorlar. Böyle şeytani noktalara gidilme ihtimali var.





İNSANLARI KÜÇÜLTMEYİ PLANLIYORLAR

Doğal dengeyi bozma niyetleri var. Şeytanın ordusu bunlar maalesef. Mevsimsel griplere benzer sayıda ölümler var. Küresel ısınma nedeniyle daha kapsamlı kapanmaların gelmesi gündemde. Bunu yüksek sesli konuşmaya başladılar. "





İnsanların küçültüleceğini ileri süren Erbakan, "Bunu geçtim insanları küçültmeyi bile düşünüyorlar. Allah'ın düzenine karşı çıkıyorlar" diye konuştu.



