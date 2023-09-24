Samanyolu Haber /Gündem / 'İnsanları küçültecekler, nüfusu azaltacaklar' /24 Eylül 2023 09:24

'İnsanları küçültecekler, nüfusu azaltacaklar'

Aşı ve bilim karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kez yeni iddialar ortaya attı. Küresel iklim değişikliğinin kurmaca olduğunu iddia eden Erbakan, "İnsanları küçültmeyi bile düşünüyorlar" dedi.

SHABER3.COM

Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık bilimsel verilere meydana okuyan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında şok eden iddialarda bulundu. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin kurmaca olduğunu dile getiren Erbakan, "Küresel ısınma bahaneleri ile de kapanmaları gerçekleştirebilirler" dedi.

"DÜNYA NÜFUSUNU DÜŞÜRME PLANLARI VAR"
Erbakan'ın o sözleri şöyle:

"Küresel ısınma konusuyla ilgili büyük panik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da aslında kapanmalara yol açabilecek bir olay. İlla bir virüsün çıkması değil, küresel ısınma bahaneleri ile de kapanmaları gerçekleştirebilirler. 'Sizin karbon salınımından dolayı kuraklık oluyor. Araç kullanmayın. Dışarı çıkmayın. Uçağa binmeyin' gibi kısıtlamaların gelme ihtimali var.

Dünya nüfusunu düşürme planları var. Aslında 10-20 senede ulaşılacak noktanın bu kadar kısa sürede gerçekleşmesine inanmıyoruz. Bununla ilgili çok sayıda iklim bilimi insanları var. Çalışmalar yapıyorlar. Karbon salınımını nüfusu azaltma ile düşüreceklerine inanıyorlar. Yapay et planları var. Suni bir beslenme, sağlığa zararlı yapay eti düşünüyorlar. Böyle şeytani noktalara gidilme ihtimali var.

İNSANLARI KÜÇÜLTMEYİ PLANLIYORLAR
Doğal dengeyi bozma niyetleri var. Şeytanın ordusu bunlar maalesef. Mevsimsel griplere benzer sayıda ölümler var. Küresel ısınma nedeniyle daha kapsamlı kapanmaların gelmesi gündemde. Bunu yüksek sesli konuşmaya başladılar. "

İnsanların küçültüleceğini ileri süren Erbakan, "Bunu geçtim insanları küçültmeyi bile düşünüyorlar. Allah'ın düzenine karşı çıkıyorlar" diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İnsanları küçültecekler, nüfusu azaltacaklar' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:25