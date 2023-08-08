Samanyolu Haber /Gündem / KKM de yetmedi, AKP'den borçlanmak için yeni yöntem geliyor /08 Ağustos 2023 18:11

KKM de yetmedi, AKP'den borçlanmak için yeni yöntem geliyor

JP Morgan'ın organize ettiği ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı toplantının ardından ekonomi yazarı Barış Soydan'dan dikkat çeken Kur Korumalı Mevduat (KKM) iddiası geldi. Soydan, "Kesin bilgi, yalanlamayın" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantıda yatırımcılara birer sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer aldı.

"KKM'YE ALTERNATİF BİR TL BORÇLANMA ENSTRÜMANI..."
Toplantıda, forum ve görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, toplantının içeriğine ilişkin ekonomi yazarı Barış Soydan'dan dikkat çeken Kur Korumalı Mevduat (KKM) iddiası geldi.
 
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, "JP Morgan'ın düzenlediği toplantıya katılan yabancı yatırımcıların izlenimlerine dair ek bilgi: Yabancı yatırımcılar da kur korumalıya alternatif olacak bir TL borçlanma enstrümanı çıkarılacağı izlenimini almış" dedi.

"KESİN BİLGİ, YALANLAMAYIN"
Paylaşımının devamında Soydan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni etiketleyerek, "Kesin bilgi, yalanlamayın" ifadelerine yer verdi.

"SIKILAŞMA DEVAM EDECEK"
Öte yandan toplantıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağını belirtti.

Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirtti ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini kaydetti. Erkan ise, sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.
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