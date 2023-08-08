Meclis muhalefetin talebiyle olağanüstü toplandı, iktidarın oylarıyla yeniden tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. Yoklama yapılan Genel Kurul'da yeter sayısına ulaşılmasının ardından AKP ve MHP'li vekiller de yerini aldı. Toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından CHP'nin Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma ilişkin genel görüşme önergesi ele alındı. Müzakerelerin ardından muhalefetin verdiği genel görüşme önergeleri AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken 281 ret oyu kullanıldı.







Ayrıca, TBMM'nin alışmalarına devam etmesi için verilen önergeler de reddedildi. TBMM Genel Kurulu, yeniden tatile girdi. TBMM çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verildi.







Genel Kurul'da MHP sıraları, çevre sorunlarını dile getiren muhalefet partisi vekilleriyle tartıştı. MHP'li vekiller, muhalefet vekillerini "kaos oluşturmak" ile itham etti.



