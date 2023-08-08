Samanyolu Haber /Gündem / Polisler arasındaki 'çanta' kovalamacasında şoke eden detay /08 Ağustos 2023 19:13

Polisler arasındaki 'çanta' kovalamacasında şoke eden detay

Gaziantep'te uyuşturucu taşıdığı yönünde ihbarda bulunulan otomobilin sürücüsü, polisin oluşturduğu denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçarken araçtaki 2 çantayı yola atan şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Çantalardan 20 paket halinde 19 kilo 650 gram uyuşturucu çıkarken şüphelilerin Diyarbakır'da görev yapan 2 polis olduğu ortaya çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı kiralık bir araçla uyuşturucu taşınacağı yönünde bilgi aldı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Söz konusu aracın kentten geçişini takip eden polis, aracı Askoç denetim noktasında durdurmak istedi. Ancak araçtakiler, polisi dur ihtarına uymayarak kaçtı.

ÇANTAYI YOL KENARINA ATTILAR

Kaçan aracın peşine düşen polis, araçtaki kişilerin kaçarken 2 çantayı yol kenarına attığını fark etti. Şüphelilerin yol kenarına attığı çantaları alan ekipler, kaçan aracı ise kısa sürede durdurmayı başardı.




KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçtaki kişileri gözaltına alan ekipler, araçtan atılan çantaları açtı. Çantaların içinde 20 paket halinde 19 kilo 650 gram ‘skunk’ adı verilen uyuşturucu çıktı.

KAÇANLAR DA POLİS ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser M.Y. , diğerinin de yine Diyarbakır’da görev yapan polis memuru V.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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