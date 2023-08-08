Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür'den Celal Şengör'e "taşınma" tepkisi /08 Ağustos 2023 19:29

Prof. Dr. Naci Görür'den Celal Şengör'e "taşınma" tepkisi

Prof. Dr. Naci Görür "deprem için ulusal seferberlik ilan edilmeli mi?" sorusuna yanıt vererek "Yasal olarak hükümet ne ilan edileceğini bilir ancak laylaylom söylemleriyle , çalıştaylarla, TV konuşmalarıyla, meydanlarda nutuk vermekle bu iş gerçekleşmez" dedi

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Prof. Dr. Şengör, İstanbul’dan taşınacağını ifade ederek, “60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak” derken Prof. Dr. Görür ise “Yaklaşık 2.5 milyon kişi risk altında” açıklamasında bulundu.

Deprem bilimci Naci Görür, Medyatava TV'ye açıklamalarda bulundu. Deprem bilimci Celal Şengör'ün İstanbul'u terk edeceği haberleri gündem olmuştu. Prof. Naci Görür, kendisinin de İstanbul'u terk edip etmeyeceği sorusuna, "Böyle bir söylem bireysel olarak bu işten kurtulmak demektir, bilim adamı olarak bizler herkesi temsil ediyoruz. Ben hayatımı kurtarmışım, yüz binlerce insan terk edilmiş gibi kalırsa ben yaşasam ne olur?" şeklinde yanıt verdi.

Görür; Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında olası Marmara depremi ile yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu hakkında MedyaTava TV’den İlke Özalp’in sorularını yanıtlayan Görür; deprem önlemleriyle ilgili devletin acilen eylem planını gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüm bu uygulamaların gerçekleşmesi ile 15 senede depreme karşı hazır hale gelebileceğimizi söyleyen Naci Görür; Prof Dr. Celal Şengör’ün olası Marmara depremi nedeniyle İstanbul’u terk edeceğine dair söylemlerinin ardından, kendisinin de İstanbul’u terk edip etmeyeceği sorusuna da;

"Ben böyle bir şey düşünmüyorum ve düşünülmesini doğru bulmuyorum, böyle bir söylem bireysel olarak bu işten kurtulmak demektir, bilim adamı olarak bizler herkesi temsil ediyoruz, kendi hayatımı kurtarmışım on binlerce, yüz binlerce insan ölüme terk edilmiş gibi kalırsa ben yaşasam ne olur yaşamasam ne olur?! Celal’in İstanbul’u terk edeceğim demesinde bir tepki var, bu tepkiyi doğru algılamak lazım‘’ diyerek cevap verdi.
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