Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'de dikkat çeken gelişme: Rusya konsolosluk mu açıyor? /09 Ağustos 2023 16:02

KKTC'de dikkat çeken gelişme: Rusya konsolosluk mu açıyor?

Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği'nin, adanın kuzeyinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı belirtildi. Dikkat çeken gelişme Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açacağı iddiasını beraberinde getirdi.

SHABER3.COM

Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği'nin, adanın kuzeyinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı belirtildi. Gündem Kıbrıs gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs yönetiminden, TASS'ın kaynak olarak gösterildiği söz konusu haberlere ilişkin açıklama geldi. 

'Rusya KKTC'yi tanıdı, Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor' manşetiyle yayınlanan haberlere ilişkin konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusya'nın da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur" dedi. 

Haberleri yalanlayan Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, "Bir ofis açma girişimleri vardır fakat konsolosluk açmak bambaşka bir şeydir, böyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

TASS'ın aktardığına göre Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov "Kıbrıs'ı kuzeyinde konsolosluk hizmetleri sağlama kararının siyasi anlamı yok" demiş, kararın Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Rusya vatandaşları için alındığını dile getirmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKTC'de dikkat çeken gelişme: Rusya konsolosluk mu açıyor? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:59