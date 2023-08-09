KKTC'de dikkat çeken gelişme: Rusya konsolosluk mu açıyor?

Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği'nin, adanın kuzeyinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı belirtildi. Gündem Kıbrıs gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs yönetiminden, TASS'ın kaynak olarak gösterildiği söz konusu haberlere ilişkin açıklama geldi.







'Rusya KKTC'yi tanıdı, Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor' manşetiyle yayınlanan haberlere ilişkin konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusya'nın da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur" dedi.





Haberleri yalanlayan Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, "Bir ofis açma girişimleri vardır fakat konsolosluk açmak bambaşka bir şeydir, böyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.







TASS'ın aktardığına göre Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov "Kıbrıs'ı kuzeyinde konsolosluk hizmetleri sağlama kararının siyasi anlamı yok" demiş, kararın Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Rusya vatandaşları için alındığını dile getirmişti.